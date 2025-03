Nagelsmann lobt Goretzka: "Herausragendes Spiel gemacht"

Julian Nagelsmann hat Matchwinner Leon Goretzka nach dessen Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den höchsten Tönen gelobt. „Leon hat ein herausragendes Spiel gemacht, auch defensiv. Er war oft in der Box gewesen“, sagte der Bundestrainer in der ARD nach dem 2:1 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Mailand gegen Gastgeber Italien und ergänzte: „Ich freue mich für ihn.“