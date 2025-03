Nagelsmann: Keine Rücksicht auf Klub-WM!

Der Bundestrainer wird für das Final Four in der Nations League die besten Spieler nominieren.

Die DFB-Auswahl trifft beim Finalturnier der Nationenliga am 4. Juni in München auf Portugal. Nicht einmal eine Woche nach dem Final Four startet in den USA die Klub-WM mit Bayern München und Borussia Dortmund. Für Nagelsmann ist die Klub-WM eine „brutale Belastung“. Er sei auch „kein Trainer, der die Scheuklappen unten hat und sagt: ‚Das ist mir egal.‘ Es ist aber ein Final-Turnier, da kann ich keine Rücksicht nehmen.“