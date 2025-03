Völler: "Man muss ehrlich sagen: Im Moment sieht es nicht so gut aus"

Der deutschen U21-Nationalmannschaft droht im Tauziehen um ihre Spieler das Nachsehen gegenüber den Klubs aus der Bundesliga . „Man muss ehrlich sagen: Im Moment sieht es nicht so gut aus“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler vor dem Spiel gegen Spanien bei Sat.1 im Hinblick auf mögliche Abstellungen im kommenden Sommer.

Bei der U21-Europameisterschaft (11. bis 28. Juni) in der Slowakei ergibt sich für einige Spieler von Borussia Dortmund und Bayern München ein Terminkonflikt durch die parallel stattfindende Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) in den USA. „Ideal ist es nicht. Aber da können die Klubs nichts dafür und und auch der DFB nicht“, sagte Völler: „Natürlich wird es auch noch ein paar Gespräche geben.“

BVB-Stars betroffen

Ob Spieler wie etwa Karim Adeyemi oder Maximilian Beier für die U21 abgestellt werden könnten, hänge auch von der Personalsituation bei den Klubs ab. Grundsätzlich sei es aber „schlecht, diesen jungen Spielern aus ganz Europa in diesem Turnier den Raum zu nehmen“, sagte Völler.

Der 64-Jährige könne in der Diskussion aber auch die Klubs verstehen. „Ich habe selber lange für einen Klub gearbeitet. Das geht natürlich in solchen Dingen dann manchmal auch vor. Die sind alle unter Druck, ihre Leistung bringen zu müssen.“ Trotzdem habe man auch so eine wunderbare U21 mit „tollen Jungs“, denen man das absolute Vertrauen geben müsse.