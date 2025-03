Woltemade nicht zu stoppen: Deutsche U21 besiegt Spanien

Den Härtetest bestanden – die EM kann kommen! Dank Dreierpacker Nick Woltemade hat die deutsche U21-Nationalmannschaft im letzten Testspiel vor dem Kontinentalturnier am Dienstagabend in Darmstadt gegen Mitfavorit Spanien mit 3:1 (1:1) gewonnen. Nachdem am Freitag bereits der EM-Gastgeber Slowakei mit 1:0 (1:0) besiegt worden war, darf der deutsche Nachwuchs nun hoffnungsfroh auf das Großereignis blicken, das vom 11. bis zum 28. Juni stattfindet.