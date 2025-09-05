DFB-Comeback? Klare Ansage an Moukoko

SID 05.09.2025 • 05:14 Uhr "Wenn er im Verein seine Leistung zeigt, steht er bei mir logischerweise weiter auf dem Zettel", sagt DFB-Trainer Antonio Di Salvo.

Youssoufa Moukoko darf nach seinem guten Start beim FC Kopenhagen auf eine Rückkehr in die deutsche U21-Nationalmannschaft hoffen. „Ich stehe natürlich auch weiterhin im Austausch mit Youssoufa. Wenn er im Verein seine Leistung zeigt, steht er bei mir logischerweise weiter auf dem Zettel“, sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo.

Moukoko (20) hat in 15 Spielen für die U21 bereits 13 Tore erzielt, seit November 2024 aber nicht mehr für das DFB-Team gespielt. Die EM im Sommer hatte er wegen mangelnder Spielpraxis verpasst, auch im neuen U21-Kader war trotz des personellen Umbruchs kein Platz für ihn.

In Kopenhagen gehört Moukoko dagegen zur Stammelf und hat bereits zwei Ligatore sowie einen wichtigen Treffer in den Champions-League-Play-offs erzielt. „Er ist dort angekommen, spielt jetzt häufig von Beginn an und macht auch entscheidende Tore“, sagte Di Salvo zufrieden.