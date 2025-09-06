Wie reagiert Nagelsmann auf das Debakel?

SID 06.09.2025 • 08:31 Uhr Der Bundestrainer will gegen Nordirland vor allem Emotionen sehen. Er muss aber auch personelle Entscheidungen treffen.

Joshua Kimmich ist die Taktik jetzt egal. Es gehe gegen Nordirland am Sonntag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Köln „einzig und allein um die Einstellung“, sagt der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Dennoch muss Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der historischen Schmach in der Slowakei (0:2) mindestens eine knifflige Frage beantworten.

Wer soll in der WM-Qualifikation nun rechts verteidigen, nachdem sich das Bratislava-Experiment mit Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) als Fehlschlag erwiesen hat? Kimmich könnte, aber nach seiner Verschiebung ins Zentrum nicht ohne Eingeständnis einer Fehleinschätzung seitens des Bundestrainers. Jonathan Tah wäre in einer Dreierkette möglich, er war in der Slowakei allerdings desolat. Maximilian Mittelstädt erneut auf ungewohnter Seite ist wohl die wahrscheinlichste Variante, David Raum könnte dann links spielen.

Innen würden trotz ihres furchtbaren Abends in Bratislava wieder Tah und Antonio Rüdiger verteidigen, Robin Koch wäre ein potenzieller Ersatz, wenn Nagelsmann einen Denkzettel verteilen will. Im Tor wird wieder Oliver Baumann stehen.

Fragen im defensiven Mittelfeld

Auch im defensiven Mittelfeld gibt es Fragezeichen. Kimmich spielt sehr wahrscheinlich wieder auf der Sechs, ob erneut neben Angelo Stiller, ist ungewiss. Auch Leon Goretzka, in der Slowakei eine Position weiter vorne wirkungslos, wäre eine Option.

In der Offensivreihe davor ist Florian Wirtz gesetzt, ihm wird wohl erneut Serge Gnabry assistieren. Nadiem Amiri könnte eine Chance von Beginn an bekommen. Im Sturm wird wieder Nick Woltemade erwartet. -

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (35 Jahre/5 Länderspiele) - Mittelstädt/VfB Stuttgart (28/15), Tah/Bayern München (29/38), Rüdiger/Real Madrid (32/80), Raum/RB Leipzig (27/29) - Kimmich/Bayern München (30/102), Goretzka/Bayern München (30/62) - Gnabry/Bayern München (30/52), Amiri/FSV Mainz 05 (28/8), Wirtz/FC Liverpool (22/32) - Woltemade/Newcastle United (23/3). - Trainer: Nagelsmann

Nordirland: Peacock-Farrell/FC Blackpool (28/49) - Bradley/FC Liverpool (22/26), Hume/AFC Sunderland (23/23), McNair/San Diego FC (30/76), Toal/Bolton Wanderers (28/9), Devenny/Crystal Palace (21/6) - McCann/Preston North End (25/30), Galbraith/Swansea City (24/8), Charles/FC Southampton (21/28), Price/West Bromwich Albion (21/23) - Reid/FC Stevenage (31/9). - Trainer: O’Neill