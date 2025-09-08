Nagelsmann will "100 Prozent" und fordert Steigerung

SID 08.09.2025 • 06:19 Uhr Der Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht für den nächsten Lehrgang im Oktober noch Luft nach oben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann fordert eine weitere Steigerung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die kommenden Aufgaben in der WM-Qualifikation.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dieser Lehrgang sei aufgrund der Blamage von Bratislava nur „zu 50 Prozent zufriedenstellend“, sagte der 38-Jährige nach dem Sieg gegen Nordirland (3:1). Der nächste, betonte Nagelsmann, „sollte zu 100 Prozent zufriedenstellend sein“.

Entsprechend gedämpft war die Stimmung des Bundestrainers nach dem wichtigen ersten Qualisieg auf dem Weg zur WM 2026. Nachdem in der Slowakei (0:2) alles „in Schutt und Asche“ gelegen habe, finde er es „ein bisschen vermessen, jetzt auf himmelhochjauchzend zu machen“, sagte Nagelsmann: „Wir schauen auf das Momentum und konzentrieren uns auf die Spiele.“

Auf dem Weg zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko geht es für Nagelsmann und seine Mannschaft am 10. Oktober in Sinsheim gegen Luxemburg weiter, den dritten Gegner in der Gruppe A. Drei Tage später folgt das Rückspiel in Belfast gegen Nordirland. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM.

{ "placeholderType": "MREC" }