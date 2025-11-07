Karl und Ibrahimovic erstmals für U21 nominiert

SID 07.11.2025 • 09:24 Uhr Der Shootingstar des FC Bayern galt sogar als Kandidat für die A-Nationalmannschaft. Nun darf sich Karl erstmals bei der U21 zeigen.

Shootingstar Lennart Karl von Bayern München ist erstmals für die U21-Nationalmannschaft berufen worden. Im 23-köpfigen Aufgebot für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Malta und in Georgien stehen zudem Debütant Arijon Ibrahimovic vom 1. FC Heidenheim und der zuletzt bereits für die A-Nationalmannschaft nominierte Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt. Das teilte der DFB am Freitag mit.

„Ich freue mich, mit Lennart Karl und Arijon Ibrahimovic zwei Spieler für ihre guten Leistungen in den vergangenen Wochen belohnen und für den Kader nominieren zu können. Wir wollen beide Spiele gewinnen und sechs Punkte holen“, sagte U21-Trainer Antonio Di Salvo: „Deshalb bin ich froh, dass wir im Defensivbereich wieder auf einige Spieler zurückgreifen können, die zuletzt leider verletzt gefehlt haben. Das ist wichtig, um defensive Stabilität zu erreichen.“

Der 17-jährige Karl hatte zuletzt in der deutschen U17-Nationalmannschaft gespielt und in 13 Partien insgesamt sieben Tore und sechs Vorlagen beigesteuert. In München hatte er unter Trainer Vincent Kompany sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League bereits getroffen.

Said El Mala wird der U21 fehlen, der Kölner war bereits am Donnerstag von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für die A-Nationalmannschaft und die kommenden beiden WM-Qualifikationsspiele berufen worden. „Ich freue mich für Said, dass er die Chance bekommt, sich bei der A-Nationalmannschaft zu zeigen“, sagte Di Salvo: „Er soll diese Erfahrung zum jetzigen Zeitpunkt mitnehmen und für seine künftige Entwicklung nutzen.“

Torhüter Mio Backhaus (Werder Bremen), die Abwehrspieler Collins, Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Joshua Quarshie (FC Southampton) und Aaron Zehnter (VfL Wolfsburg) sowie Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein (Union Berlin), die zuletzt allesamt verletzt gefehlt hatten, sind wieder dabei. Im Sturm steht Nicolo Tresoldi, der in der Champions League mit dem FC Brügge unter der Woche ein 3:3 gegen den FC Barcelona geholt und dabei selbst getroffen hatte, im Mittelpunkt. Youssoufa Moukoko (FC Kopenhagen) fehlt ebenso wie die verletzten Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), Hendry Blank (Hannover 96) und Linus Gechter (Hertha BSC).