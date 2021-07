EM 2021: Englischer Fan bei Stadion-Besuch gesehen und gefeuert

Seit 1966, seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft, wartet man im Mutterland des Fußballs auf den zweiten großen Triumph. Und die Sehnsucht ist längst in Begeisterung umgeschlagen, die Skepsis in Glaube. Kaum jemand auf der Insel verkörpert die ausgebrochene Euphorie dabei so sehr wie Nina Farooqi.