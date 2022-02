Futsal-EM: Disziplinarverfahren gegen ukrainischen Verband nach Duell mit Russland

Frankfurt am Main (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat gegen den ukrainischen Verband ein Disziplinarverfahren wegen eines möglichen Fehlverhaltens seiner Fans während des brisanten Halbfinales der Futsal-EM gegen Russland eingeleitet. Das teilte die UEFA am Dienstag mit. Russland hatte das Duell, das trotz der aktuellen angespannten politischen Situation stattfand, am 4. Februar 3:2 gewonnen.