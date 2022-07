Hrubesch adelt DFB-Kapitänin Popp

Es gebe „wenige Spielerinnen auf der Welt, die ähnliche Qualitäten haben“, sagte der Fußball-Europameister von 1980 in einem Interview auf der DFB-Homepage über die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg, die bei der EM in England in den ersten drei Spielen jeweils ein Kopfballtor erzielt hat.