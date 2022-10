EM-Quali: Titelverteidiger Italien spielt gegen Vize England

Frankfurt am Main (SID) - Titelverteidiger Italien und Finalgegner England treffen auf dem Weg zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland erneut aufeinander. Die Italiener, die sich nicht für die bevorstehende WM-Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) qualifiziert haben, treffen neben England auf die Ukraine, Nordmazedonien und Malta. Auch Weltmeister Frankreich hat mit den Niederlanden einen Top-Gegner erwischt. Das ergab die Auslosung der zehn Qualifikationsgruppen am Sonntag in Frankfurt/Main.