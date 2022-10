EM-Spielorte 2024 nominieren ihre Botschafter*innen

Verdiente Nationalspieler, schillernde Sportler oder lokale Größen: Die zehn Spielorte der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland haben am Tag vor der Auslosung der Qualifikationsgruppen (Sonntag, 12.00 Uhr/MagentaTV) ihre Stadtbotschafterinnen und -botschafter vorgestellt. Im Rahmen des offiziellen Dinner auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) begrüßten Turnierdirektor Philipp Lahm und Botschafterin Celia Sasic am Samstagabend die Ausgewählten in ihren neuen Rollen.