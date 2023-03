Lahm nimmt Flick und Völler in die Pflicht

Frankfurt am Main (SID) - Turnierdirektor Philipp Lahm hat Bundestrainer Hansi Flick und Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler 15 Monate vor der Heim-EM in die Pflicht genommen. "Wer bei zwei WM-Turnieren hintereinander in der Vorrunde sowie bei der EM im Achtelfinale ausscheidet, steht natürlich unter Druck. Insbesondere vor einem Heimturnier", sagte Lahm im DFB-Magazin für das Länderspiel gegen Peru am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz.