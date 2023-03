Schlotterbeck: "Ich kann noch viel lernen"

Frankfurt am Main (SID) - Nico Schlotterbeck sieht sich in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch nicht in einer Führungsrolle. "Ich habe erst acht Länderspiele absolviert, deshalb wäre es vielleicht noch ein bisschen zu viel, wenn ich jetzt sagen würde, ich will vorangehen", sagte der Dortmunder im kicker und betonte: "Ich kann noch viel lernen von den Erfahrenen."