Nationalmannschaft: Flick? Füllkrug positioniert sich

Auch Stürmer Niclas Füllkrug steht voll hinter dem unter Druck geratenen Hansi Flick. Er verstehe die Kritik am Bundestrainer nicht, sagte der Profi von Werder Bremen der Bild am Sonntag. Er „sehe Hansi als jemanden, der immer wieder versucht, die Dinge anzugehen, immer wieder neue Wege finden will, sehr akribisch daran arbeitet. Er ist sehr kommunikativ.“