EM 2024: Senat erwartet 2,5 Millionen Besucher in Berlin

Der Berliner Senat rechnet bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland mit einem großen Besucheransturm in der Hauptstadt. „Es werden ungefähr 2,5 Millionen Besucher und Besucherinnen erwartet in Berlin“, sagte Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag bei der Pressekonferenz „One year to Final“. Insgesamt sechs Partien werden im Berliner Olympiastadion gespielt, darunter das Endspiel am 14. Juli 2024.