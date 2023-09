EM-Qualifikation: Frankreich weiter mit weißer Weste

Vizeweltmeister Frankreich strebt der Fußball-EM 2024 in Deutschland weiter mit Siebenmeilenstiefeln entgegen. Fünf Tage vor dem Länderspiel in Dortmund gegen die deutsche Nationalmannschaft feierte der frühere Titelträger mit Superstar Kylian Mbappe in der Gruppe B gegen Irland mit 2:0 (1:0) im fünften Spiel den fünften Sieg.