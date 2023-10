"Beängstigend": England-Star schwärmt von Bellingham

England-Star Kieran Trippier hat seinen Teamkollegen Jude Bellingham überschwänglich gelobt. „Er kann den Unterschied machen. In so jungen Jahren, mit der Reife, der Qualität und der Aggressivität, die er hat, ist es wirklich beängstigend“, sagte Trippier über den früheren Dortmund-Profi.

So sei es „überhaupt keine Überraschung, welche Maßstäbe er in Madrid setzt“.

Bellingham geschont

Die englische Nationalmannschaft hatte am vergangenen Freitag mit 1:0 gegen Australien gewonnen. Bellingham wurde über 90 Minuten geschont. The Three Lions spielen am Dienstag in der EM-Qualifikation gegen Italien.