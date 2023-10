EM-Quali: Ex-Schalker mit Nationalmannschafts-Comeback nach lebensgefährlicher Erkrankung

Wochenlang verbrachte Darko Churlinov in diesem Sommer im Krankenhaus und schwebte dabei zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr. Während seiner Reise in die nordmazedonische Heimat hatte sich der Spieler vom FC Burnley eine schwere Blutvergiftung eingefangen.

Am Samstag kehrte Churlinov erstmals in die Nationalmannschaft Nordmazedoniens zurück und wurde zur Halbzeit des Spiels gegen die Ukraine eingewechselt. Trotz der 0:2 Niederlage in der EM-Qualifikation, war dieser Einsatz ein großer Erfolg für den Schalker Aufstiegshelden.

Bereits vor einigen Tagen äußerte sich Churlinov voller Vorfreude: „Ihr wisst alle, in was für einer Situation ich war. Ich bin wirklich glücklich, wieder Fußball spielen zu können.“

Einsatz in der Liga steht noch aus

Auch sein ehemaliger Verein aus Gelsenkirchen gratulierte Churlinov via Social Media. Churlinov, der mit „Vielen Dank, Schalker“ und zwei blau-weißen Herzen antwortete, war Teil der Aufstiegsmannschaft 2021/22 und wurde auch nach seiner Leihe zum FC Schalke 04 immer wieder mit einer Rückkehr in Verbindung gebracht.