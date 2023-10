EM-Qualifikation: England mit Kane und Bellingham

Angeführt von Bayerns Münchens Starstürmer Harry Kane und dem Ex-Dortmunder Jude Bellingham von Real Madrid geht die englische Fußball-Nationalmannschaft in ihre beiden kommenden Länderspiele.

Nationaltrainer Gareth Southgate nominierte am Donnerstag ein insgesamt 26-köpfiges Aufgebot für das Freundschaftsspiel gegen Australien am 13. Oktober (Freitag) und das Qualifikationsspiel für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland vier Tage später gegen Titelverteidiger Italien (17. Oktober/Dienstag). Vor allem die Neuauflage des EM-Endspiels von 2021 verspricht Brisanz.