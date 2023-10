Alaba-Ausfall bei Österreich

Der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick muss bei den kommenden beiden Spielen in der EM-Qualifikation auf Kapitän David Alaba verzichten.

Der ehemalige Bundesliga-Profi von Bayern München fällt wegen Adduktorenproblemen für die Partien am Freitag gegen Belgien und drei Tage später in Aserbaidschan aus, wie der Österreichische Fußball-Bund am Montag mitteilte.