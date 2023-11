Belgien schließt EM-Quali als Gruppensieger ab

Dank eines Viererpacks des Rekordtorjägers Romelu Lukaku hat Trainer Domenico Tedesco mit der belgischen Nationalmannschaft die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland als Gruppensieger abgeschlossen. Im letzten Spiel der Gruppe F schlugen die bereits qualifizierten Roten Teufel mit dem ehemaligen Bundesligacoach Aserbaidschan souverän 5:0 (4:0), Lukaku erzielte in seinem 113. Länderspiel vier Tore in 20 Minuten und schraubte seine Rekordmarke auf 83 Treffer.