Fußverletzung: Haaland verpasst letztes Quali-Spiel

Topstürmer Erling Haaland verpasst das letzte EM-Qualifikationsspiel der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag in Schottland. Wie Norwegens Verband mitteilte, zog sich der 23-Jährige am Donnerstag im Testspiel gegen die Färöer (2:0) eine Fußverletzung zu.