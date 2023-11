Kohler traut Deutschland "mindestens das Halbfinale" zu

Die Defensive sei die Problemzone, sagte der Weltmeister von 1990 dem SID anlässlich seiner Aufnahme in die Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums am Dienstag. „Mir fehlt da diese Gier, diese Leidenschaft, das Tor verteidigen zu wollen, alles daranzusetzen, dass man eben auch hinten mal kein Tor kriegt“, sagte Kohler.