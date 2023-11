Nagelsmann will Experimente einschränken

Noch ist für Julian Nagelsmann eine Zeit der Experimente - doch im Frühjahr will der Bundestrainer das Wechselspiel in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erheblich einschränken. „Das werden Richtung März weniger Spieler werden, da wird der Kreis sicherlich etwas konzentrierter“, sagte Nagelsmann vor den Länderspielen gegen die Türkei in Berlin (18. November) und gegen Österreich in Wien (21. November).