Effenberg sieht mögliche Kroos-Rückkehr kritisch

Stefan Effenberg sieht die im Raum stehende Rückkehr von Toni Kroos (33) in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kritisch. "Sportlich würde er dem Team mit Sicherheit sofort weiterhelfen und Stabilität geben, keine Frage. Ich würde ihm trotzdem davon abraten zurückzukommen. Soll er das seinem Körper wirklich noch mal antun, diese extrem hohe Belastung?", schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.

Die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) zu spielen, könnte sich negativ auf Kroos' Karriere bei Real Madrid auswirken. "Wenn du im höheren Alter auf ein solches Turnier verzichtest, ermöglicht dir das dafür vielleicht noch mal eine oder sogar zwei Saisons mehr mit deinem Klub", so der ehemalige Nationalspieler und fügte an: "Was er für den deutschen Fußball geleistet hat, kann er sich durch so eine Heim-EM, in der es dann nicht läuft, auch ein bisschen kaputtmachen."