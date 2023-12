Niederlande schlagen EM-Quartier in Wolfsburg auf

Die niederländische Fußballnationalmannschaft wird ihr Stammquartier für die Europameisterschaft in Deutschland in Wolfsburg aufschlagen. Das gab der niederländische Verband (KNVB) am Mittwoch bekannt. Die Trainingseinheiten der Mannschaft von Ronald Koeman sollen kommenden Sommer im kleineren Stadion des VfL, der Heimstädte der Frauenmannschaft, stattfinden.

Die Niederländer haben bei der Auslosung für die EM-Endrunde (14. Juni bis 14. Juli) eine schwere Gruppe erwischt. Am 16. Juni treffen sie zunächst in Hamburg auf einen Sieger der Play-offs, die im März ausgespielt werden - anschließend geht es am 21. Juni in Leipzig gegen Frankreich und am 25. Juni in Berlin gegen Österreich.