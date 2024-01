"Meine Angst gilt nicht nur den Stadien": Ceferin sorgt sich vor Deutschland-EM

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sieht der Fußball-EM in Deutschland mit großen Sicherheitsbedenken entgegen. „Die Welt spielt verrückt“, sagte der 56-Jährige dem englischen Telegraph angesichts zahlreicher Kriege und Konflikte mit globalen Auswirkungen.

Die Deutschen werden zwar sicher „gute Organisatoren“ sein, prophezeite er, aber: „In diesen verrückten Zeiten, in denen die Welt geostrategisch verrückt spielt, ist die Sicherheit die größte Sorge.“

Aus diesem Grund habe er sich bereits zweimal mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) getroffen, zuletzt bei der Trauerfeier für Franz Beckenbauer am vergangenen Freitag in München. Aufgrund der geopolitisch "völlig aggressiven Situation", die auch die Veranstalter der Olympischen Sommerspiele in Paris beunruhigen sollte, seien weitere Zusammenkünfte geplant, sagte er.