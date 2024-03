Verletzungs-Schock: Italien-Angreifer verpasst Fußball-EM

Domenico Berardi hat sich einen Achillessehnenriss zugezogen und verpasst die Fußball-EM . Der Stürmer von US Sassuolo erlitt die schwere Verletzung im rechten am Sonntag im Spiel gegen Hellas Verona (0:1) und wird lange ausfallen.

Der 29-Jährige war gerade erst nach einer eineinhalbmonatigen Verletzungspause zurückgekehrt. Das Aus ist ein herber Rückschlag für die Azzurri und den Erstligisten Sassuolo, der gegen den Abstieg in die zweite Liga kämpft. Berardi hat in der laufenden Serie-A-Saison immerhin neun Tore und drei Assts beisteuern können. In der Nationalmannschaft steht der Angreifer bei acht Toren in 28 Spielen.