"Spielräume" - Kulturfestival im Deutschen Fußballmuseum

Im Rahmen des Festivals, das am 11. April beginnt und mit dem EM-Finale am 14. Juli endet, wird es verschiedene Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Film oder Musik geben. Highlight soll das Theaterstück "Die Nacht von Sevilla" werden, in dem das WM-Halbfinale 1982 zwischen Deutschland und Frankreich in einer multimedialen Leseinszenierung aufgeführt wird. Mit dabei sein wird auch der damalige Torwart Toni Schumacher.