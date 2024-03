DFB: Völler hofft auf EM-Eröffnungsspiel als "Initialzündung"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler misst dem Eröffnungsspiel eine besondere Bedeutung auf dem Weg zu einer erfolgreichen Fußball-EM im eigenen Land zu. Die deutsche Nationalmannschaft müsse es schaffen, in der Auftaktpartie in München gegen Schottland „sofort eine Euphorie zu erzeugen für den kompletten Turnierverlauf“, sagte der 63-Jährige am Mittwoch in Berlin. Dabei erinnerte Völler an das erste deutsche Spiel bei der Heim-WM 2006 gegen Costa Rica (4:2).