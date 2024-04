Frankfurt-Star: So stoppen wir Harry Kane und Bayern erneut

Koch spricht über Duell mit Kane

„Im Turnier ist man einfach stolz, dass man für sein Land dabei ist. Natürlich will man spielen, und es ist schade, wenn es nicht so ist. Trotzdem habe ich mich nicht ausgegrenzt gefühlt. Ich habe auch da versucht, zum Erfolg beizutragen, gut zu trainieren und die Jungs zu pushen“, sagte der 27-Jährige.

In der Bundesliga trifft Koch am Wochenende auf den FC Bayern. Es ist für den Verteidiger, der auch schon in der Premier League gespielt hat, das nächste Duell mit Superstar Harry Kane. Beim 5:1 im Hinspiel war der Engländer ohne Tor geblieben.

„Am besten ist es, bereits die Zuspiele auf ihn zu verhindern, so wie wir es in der Hinrunde gemacht haben. Da waren wir aggressiv am Mann dran“, sagte Koch zum Plan für das kommenden Spiel: „Bei den Bayern spielen ausschließlich Top-Leute, denen darf man am besten nicht viel Platz geben.“