DFB-Team: Kuriose Nomionierung von Pavlovic! „Ich war gerade im Jacuzzi“

Dass er am 14. Juni beim Eröffnungsspiel gegen Schottland wohl im Kader stehen wird, erfuhr Aleksandar Pavlovic selbst erst am Morgen der Veröffentlichung durch Frauke Ludowig. „Ich war gerade an der Säbener Straße, im Entmüdungsbecken, im Jacuzzi“, erzählt Pavlovic bei der Sport Bild von dem Moment, als er die Nachricht per WhatsApp von Julian Nagelsmann bekam.