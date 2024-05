Hummels-Ausbootung für die EM: So reagiert BVB-Coach Terzic

Das ist natürlich nicht nur für Hummels enttäuschend, auch die Borussia hätte es seinem Abwehrboss gegönnt, neben Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug als dritter BVB-Spieler die deutschen Farben zu vertreten. So äußerte sich Coach Edin Terzic vor dem Bundesliga-Finale gegen Darmstadt 98 am Samstag ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ) zur Nichtberücksichtigung seines Spielers.

So erklärt Nagelsmann das Hummels-Aus

Hummels zeigte sich zuletzt in EM-Form

Der 35-Jährige zeigte zuletzt in Dortmund vor allem in der Champions League herausragende Leistungen und ist einer der Hauptgründe für Final-Einzug. Im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain wurde Hummels in beiden Aufeinandertreffen mit dem „Man of the Match“-Award ausgezeichnet, im Rückspiel traf der Innenverteidiger per Kopf sogar selbst zum Sieg.