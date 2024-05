Pavlovic über Ludowig-Nominierung: "Cooler, schöner Moment"

Im Zuge der neuen Kommunikationsstrategie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte Ludowig in der Vorwoche in ihrer Sendung verkündet, dass Pavlovic im vorläufigen 27er-Kader für die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) steht. Der DFB hatte vor der offiziellen Nominierung am vergangenen Donnerstag einige Spieler bereits über Influencer und andere Prominente vorab veröffentlicht.