Irrer EM-Tipp von F1-Star

Formel-1-Star Fernando Alonso blickt dem EM-Klassiker zwischen seinem Heimatland Spanien und Italien am Donnerstag in Gelsenkirchen (21 Uhr im SPORT1-Liveticker) mit Vorfreude entgegen - und glaubt an einen historischen Abend. „Spanien wird gewinnen. 21:3″, antwortete Alonso auf die Frage nach seinem Ergebnis-Tipp.