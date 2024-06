23,89 Millionen sehen DFB-Sieg gegen Ungarn

Der Marktanteil am frühen Mittwochabend betrug 76,7 Prozent.

Die EM-Euphorie zieht weiter an: Das zweite Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn (2:0) verfolgten am frühen Mittwochabend in der ARD 23,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil betrug 76,7 Prozent.