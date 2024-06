Alle Infos zur EM 2024 im Ticker: Orange-Party in Hamburg!

von SPORT1 15.06.2024 • 21:06 Uhr Im EM-Ticker von SPORT1 erhalten Sie alle Informationen zur Europameisterschaft 2024 sowie zu allen 24 EM-Teilnehmern.

Die EM 2024 vom 14. Juni bis 14. Juli ist das Fußball-Highlight des Jahres. Was passiert auf den Plätzen und rund um das Geschehen in den Stadien?

SPORT1 hat alle Infos zur EM.

Die Top-Themen:

Wahnsinn! Orange-Party in Hamburg! (12.22 Uhr)

Albaner verhöhnen italienischen Aberglauben (20.51 Uhr)

Verhinderter Hooligan-Kampf in Dortmund (20.37 Uhr)

Sonntag, 16 Juni

+++ 12.22 Uhr: Orange-Party in Hamburg! +++

Heute beginnt für die Niederlande die Europameisterschaft. Um 15 Uhr trifft Oranje in Hamburg auf Polen und strebt einen erfolgreichen Turnierstart mit einem Sieg an. Die Stimmung unter den Fans ist bereits vor dem Spiel ausgelassen und fröhlich.

Tausende gut gelaunte Niederländer zogen durch die Straßen Hamburgs. Bengalos wurden gezündet und Sprechchöre angestimmt. Die Stimmung unter den Fans war friedlich. Die Fans marschierten vom Heiligengeistfeld zum Volksparkstadion.

Tausende gut gelaunte Niederländer zogen durch die Straßen Hamburgs. Bengalos wurden gezündet und Sprechchöre angestimmt. Die Stimmung unter den Fans war friedlich. Die Fans marschierten vom Heiligengeistfeld zum Volksparkstadion.

Wie viele Niederländer tatsächlich an dem Fanmarsch teilnahmen, ist noch unklar. Die Polizei werte derzeit die Teilnehmerzahlen aus, hieß es aus der Pressestelle der Hamburger Behörde. Man gehe aber davon aus, dass die angekündigten 40.000 nicht erreicht wurden.

+++ 11.00 Uhr: Diese EM-Spiele laufen am Sonntag +++

Polen - Niederlande (15 Uhr): RTL und MagentaTV

Slowenien - Dänemark (18 Uhr): ZDF und MagentaTV

Serbien - England (21 Uhr): ZDF und MagentaTV

Samstag, 15 Juni

+++ 20.51 Uhr: Albaner verhöhnen italienischen Aberglauben +++

Im Vorlauf des Duells mit Italien haben albanische Fans die gegnerische Nation in der Dortmunder Innenstadt verhöhnt. Eine gesamte Packung Spaghetti wurde mit den Händen in der Mitte zerbrochen, was nach italienischem Aberglauben großes Unglück bringt.

Deswegen hatten die Italiener zuvor darum gefleht, dass der albanische Fan die Spaghetti im Ganzen lässt. Ein Fan kniete sich sogar vor ihm hin. Doch das brachte alles nichts, nur wenige Sekunden später flog die geteilte Pasta durch die Luft. Am Ende konnten aber auch die Italiener drüber lachen. Ob die Aktion tatsächlich Unglück für Italien bringt, wird sich ab 21 Uhr auf dem Platz zeigen.

Auf X geht zudem momentan ein Video viral, in dem sich italienische Fans einem traditionellen albanischen Tanz angeschlossen haben. Die Stimmung wirkt soweit friedlich. Wie zuvor berichtet gab es aber auch einen Vorfall, in dem die Polizei einen italienischen Hooligan-Angriff verhindern musste.

Auf X geht zudem momentan ein Video viral, in dem sich italienische Fans einem traditionellen albanischen Tanz angeschlossen haben. Die Stimmung wirkt soweit friedlich. Wie zuvor berichtet gab es aber auch einen Vorfall, in dem die Polizei einen italienischen Hooligan-Angriff verhindern musste.

+++ 20.37 Uhr: Verhinderter Hooligan-Kampf in Dortmund +++

In wenigen Minuten startet das Samstagabend-Spiel zwischen Italien und Albanien. Doch in der Dortmunder Innenstadt trafen die beiden Nationen bereits am Nachmittag aufeinander: Holligans wollten aufeinander losgehen. 50 italienische „Hochrisikofans“ stürmten auf albanische Fans los, konnten aber von der Polizei gestoppt werden.

„Durch schnelles Einschreiten, das sehr, sehr wichtig war, wurde dies verhindert“, bestätige Polizeisprecher Felix Groß dem SID.

Alle 50 Personen mussten zur weiteren Überprüfung in Polizeigewahrsam, einige hätten sogar „gefährliche Gegenstände“ bei sich gehabt.

+++ 18.16 Uhr: Eis für die Nationalmannschaft +++

Nach dem 5:1-Erfolg im Eröffnungsspiel darf es sich der DFB-Kader am Samstag gut gehen lassen. An ihrem freien Tag durften die Familien ins DFB-Camp kommen und zudem gab es Eis - von Star-Koch Tim Mälzer!

Dieser hatte vor einiger Zeit seine eigene Eissorte auf den Markt gebracht, die die deutschen Fußballer nun probieren durften. Auch Trainer Julian Nagelsmann, sowie die Frauen und Kinder durften die süße Kreation essen.

+++ 18.00 Uhr: Yamal schnappt sich EM-Rekord +++

Mit dem Anpfiff der Partie zwischen Spanien und Kroatien hat sich Spaniens Youngstar Lamine Yamal einen EM-Rekord geschnappt. Mit 16 Jahren und 338 Tagen ist er der jüngste Spieler, der jemals in diesem Spiel angetreten ist. Zuvor gehörte der Rekord dem Polen Kacper Kozlowski, der sein Debüt mit 17 Jahren und 246 Tagen feierte.

Furia Roja-Trainer Luis de la Fuenta hatte den Spieler vom FC Barcelona direkt in die Startelf gestellt. Leverkusens Alejandro Grimaldo muss hingegen vorerst auf der Bank Platz nehmen.

Beim Gegner hat es hingegen sein Mitspieler aus der vergangenen Saison Josip Stanisic in die erste Elf von Kroatien geschafft, genauso wie Hoffenheims Andrej Kramaric.

Beim Gegner hat es hingegen sein Mitspieler aus der vergangenen Saison Josip Stanisic in die erste Elf von Kroatien geschafft, genauso wie Hoffenheims Andrej Kramaric.

Spanien: Unai Simon - Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella - Rodri - Pedri, Fabian Ruiz - Lamine Yamal, Morata, N. Williams

Unai Simon - Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella - Rodri - Pedri, Fabian Ruiz - Lamine Yamal, Morata, N. Williams Kroatien: Livakovic - Stanisic, J. Sutalo, Pongracic, Gvardiol - Brozovic - Modric, Kovacic - Majer, Budimir, Kramaric

+++ 14.50 Uhr: Ungarn vs. Schweiz die Aufstellungen +++

Gleich starten die deutschen Gruppengegner Ungarn und Schweiz in das Turnier. Diese Startelf schicken beide Teams auf den Rasen in Köln:

Ungarn: Gulácsi – Szalai, Orbán, Lang – Kerkez, Schäfer, Nagy, Fiola – Szoboszlai, Sallai – Varga

Gulácsi – Szalai, Orbán, Lang – Kerkez, Schäfer, Nagy, Fiola – Szoboszlai, Sallai – Varga Schweiz: Sommer – Rodríguez, Akanji, Schär – Ndoye, Freuler, Xhaka, Widmer – Vargas, Aebischer - Duah

Auf X geht zudem momentan ein Video viral, in dem sich italienische Fans einem traditionellen albanischen Tanz angeschlossen haben. Die Stimmung wirkt soweit friedlich. Wie zuvor berichtet gab es aber auch einen Vorfall, in dem die Polizei einen italienischen Hooligan-Angriff verhindern musste.

+++ 14.22 Uhr: Polizei rät Fans: Lieber Cannabis als Alkohol +++

Die Polizei in Gelsenkirchen hat einen ungewöhnlichen Vorschlag gemacht, um Ausschreitungen während der Fußball-Europameisterschaft zu verhindern. Sie empfiehlt Fans, die sich während der EM berauschen möchten, anstelle von Alkohol lieber Cannabis zu konsumieren.

„Alkoholkonsum kann aggressiv machen, während Cannabisrauchen die Menschen in eine entspannte Stimmung versetzt“, sagte der Gelsenkirchener Polizeisprecher Stephan Knipp der Sun.

Anlass ist das als Hochrisikospiel eingestufte Aufeinandertreffen der englischen und serbischen Nationalmannschaften in Gelsenkirchen am Sonntag (21.00 Uhr im LIVETICKER). In der Stadt herrscht die Befürchtung vor, dass es zu Ausschreitungen durch Hooligans kommen könnte.

+++ 14.16 Uhr: Fan Zone in Hamburg bleibt zu +++

In Hamburg spielt das Wetter noch nicht mit, daher bleibt die Fan Zone auf dem Heiligengeistfeld diesen Samstag geschlossen. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für den Nachmittag Böen der Windstärke acht und starke Regenschauer.

„Da die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher für uns höchste Priorität hat, haben wir beschlossen, die Fan Zone heute zu schließen und alles für den morgigen Spieltag vorzubereiten“, sagte Veranstalter Uwe Bergmann: „Morgen können dann hoffentlich wieder alle Gäste einen unbeschwerten Tag auf der Fan Zone und im Public Viewing erleben. Für die heute eigens angereisten Fans tut es uns sehr leid, und wir hoffen, dass sie auf andere Locations ausweichen können.“

+++ 13.58 Uhr: DFB-Stars haben offiziellen Friseur im Camp +++

Mustafa „Musti“ Mostafa, der Star-Friseur aus Essen, wurde offiziell zum Friseur der deutschen Fußballnationalmannschaft ernannt. Diese Information wurde vom DFB auf Nachfrage von Sky bestätigt.

Mostafa soll bereits im Basecamp in Herzogenaurach eingetroffen sein, zahlreiche Nationalspieler lassen sich seit Jahren von ihm die Haare schneiden, unter anderem auch bei der enttäuschenden WM in Katar, was aber vom DFB damals nicht bestätigt oder kommentiert wurde. Diesmal geht der Verband ganz offen mit der Personalie um.

Es gibt jedoch eine Auflage: Die Nationalspieler dürfen Mostafa bis maximal zwei Tage vor einem Spiel besuchen, danach soll ihre volle Aufmerksamkeit dem nächsten Gegner gelten.

+++ 13.09 Uhr: 40.000 Oranje-Fans marschieren durch Hamburg +++

Oranje pur: Rund 40.000 Fans der niederländischen Nationalmannschaft wollen vor dem ersten EM-Auftritt ihrer Fußball-Helden am Sonntag durch Hamburg ziehen.

Der „Fan Walk“ beginnt um 10.30 Uhr am Millerntorplatz in der Nähe des Stadions von Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli. Rund um den Fanmarsch sei mit „erheblichen Verkehrsbehinderungen“ zu rechnen, hieß es in der Mitteilung der Hamburger Polizei weiter.

Die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman trifft am Sonntag (15.00 Uhr im LIVETICKER) in Hamburg zum Auftakt der EM in Gruppe D auf Polen.

+++ 12.58 Uhr: Belohnung für DFB-Stars +++

Als Belohnung für den beeindruckenden EM-Auftakt gegen Schottland (5:1) gab es für die deutsche Nationalmannschaft eine besondere Belohnung: Bundestrainer Julian Nagelsmann ermöglichte seinen Spielern am Samstag einen Besuch von ihren Familien. Nach dem fulminanten Start ins Turnier gewährte Nagelsmann seinem Team eine wohlverdiente Atempause.

Neben der Regeneration und dem Spielersatztraining standen keine Pflichttermine an. „Ich lasse sie in Ruhe“, sagte der Bundestrainer. Die Vorbereitung auf das Ungarn-Spiel beginne erst am Sonntag.

+++ 12.28 Uhr: „Desolat“ und „Katastrophe“ - Harsche Kritik an Schottland +++

Die Demütigung zum EM-Auftakt durch das deutsche Team schlägt bei den Bravehearts hohe Wellen. Das Team um Kapitän Andrew Robertson musste nach der höchsten Niederlage seit zwölf Jahren heftige Kritik hinnehmen.

Beispielsweise äußerten sich die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker. Kramer analysierte nach dem Spiel: „Die Schotten sind grundsätzlich eine gute Mannschaft, aber ihre Herangehensweise, gegen uns zu spielen, war eine Katastrophe. Sie haben es uns heute sehr leicht gemacht.“

Mertesacker wurde ähnlich deutlich: „Das war wirklich desolat. Wie viel Platz wir hatten, auch Toni Kroos. Unser Spielmacher hat die meisten Räume vor dem 1:0 und 2:0. Da ist er eigentlich der Startpunkt und wird überhaupt nicht angegriffen.“

Die Bravehearts bekamen auch von den britischen Medien nochmal Prügel. Die BBC schrieb: „Die Party ist vorbei und der Kater da. Das gute Gefühl ist einfach durch das Fenster davongeflogen.“

Die schottische Stürmer-Ikone Alistair McCoist ging mit dem Team von Trainer Steve Clarke ähnlich hart ins Gericht „Schottland braucht eine völlig andere Mentalität und eine ganz andere Herangehensweise.“

+++ 11.36 Uhr: Federer setzt „Nachbarn“ unter Druck +++

Tennis-Weltstar Roger Federer erwartet von seinem „Nachbarn“ Murat Yakin, dem Nationaltrainer der Schweiz, dass er mit seinem Team ins Finale der Europameisterschaft einzieht. „Gell, du weißt, ich würde gerne mal zu einem EURO-Final kommen“, scherzte Federer in einem Doppel-Interview mit Yakin, mit dem er einst in Basel fast Tür an Tür die Kindheit verbracht hatte.

Deutschlands Gruppengegner startet am Samstag (15.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Ungarn in das Turnier ein.

+++ 11.14 Uhr: Historisch! Kroos mit irrer Statistik +++

DFB-Rückkehrer Toni Kroos stellte im Eröffnungsspiel der Heim-EM gegen Schottland mit einem 5:1-Sieg eine historische Bestmarke auf. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid erreichte eine Passquote von 99 Prozent, 101 seiner 102 Pässe fanden ihr Ziel.

Das ist die höchste Quote an erfolgreichen Pässen (seit 1980), die ein Spieler mit mehr als 100 Pässen in einem EM-Spiel erreicht hat.

+++ 11.00 Uhr: Public Viewing in Dortmund abgesagt +++

Aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen ist das Public Viewing für das Spiel Ungarn gegen Schweiz am Samstag, den 15. Juni um 15 Uhr, sowohl in der Fan Zone Friedensplatz als auch im Westfalenpark abgesagt worden, wie die Stadt am Samstag bekannt gab.

Der Wind wird demnach für einige Aufbauten zu stark sein, auch für die Leinwände. Ob das Spiel um 18 Uhr - Spanien gegen Kroatien - in den Fan-Zonen gezeigt werden kann, ist derzeit noch unklar.

Eines ist aber schon jetzt klar: Die Fan-Zonen werden auf keinen Fall vor 17.00 Uhr geöffnet sein. Die Organisatoren sind bemüht, das Spiel um 18 Uhr sowie das erste Spiel in Dortmund - Italien gegen Albanien - das um 21 Uhr angepfiffen wird, den Fans beim gemeinsamen Public Viewing zu zeigen.

+++ 10.15 Uhr: Polizei zieht erste EM-Bilanz +++

Nach dem EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland (5:1) hat die Münchner Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt eine positive Bilanz gezogen. „Es gab vor und während des Spiels keine größeren Zwischenfälle“, teilte die Behörde mit.

„Einzelne Personen“ wurden wegen Körperverletzungen, Beleidigungen, Hausfriedensbruchs und Verwendung von Pyrotechnik angezeigt. Die Münchner Polizei war mit bis zu 2000 Einsatzkräften vor Ort.

+++ 10.00 Uhr: EM-Auftakt mit Traumquote +++

Der Traumauftakt der deutschen Nationalmannschaft in die EURO 2024 hat dem ZDF die beste Quote seit Jahren beschert. 22,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Spitze verfolgten am Freitagabend das 5:1 über Schottland, das zudem bei MagentaTV übertragen wurde.

Der Marktanteil für das ZDF betrug herausragende 69,0 Prozent.

+++ 09.30 Uhr: Die drei EM-Spiele laufen am Samstag +++

Ungarn - Schweiz (15 Uhr): MagentaTV

Spanien - Kroatien (18 Uhr): ARD und MagentaTV

Italien - Albanien (21 Uhr): ARD und MagentaTV

Freitag, 14 Juni

+++ 21.02 Uhr: Anpfiff! Die EM ist eröffnet +++

Um 21.02 Uhr pfeift Schiedsrichter Clement Turpin die Partie an. Die EM ist eröffnet!

+++ 20.55 Uhr: Die Spieler laufen ein +++

Unter tobendem Applaus der Zuschauer laufen die Mannschaften nun ein. Anschließend werden die Nationalhymnen gespielt, beginnend mit der schottischen. Die Gäste von der britischen Insel sowie die Spieler singen dabei lautstark mit.

Darauf folgt die deutsche Nationalhymne. Auch hier wird lautstark mitgesungen, unter anderem auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der im Stadion vor Ort ist.

+++ 20.51 Uhr: EM-Pokal kommt herein +++

Die Spieler stehen bereits im Tunnel bereit. Währenddessen wird der heißbegehrte EM-Pokal in die Münchner Arena gebracht.

Getragen wird er von Heidi Beckenbauer, der Frau von Franz Beckenbauer. Sie wird von Jürgen Klinsmann und Bernard Dietz begleitet. Auch von den schottischen Applaus gibt es großen Applaus für Beckenbauer, der im Januar diesen Jahres verstorben ist.

+++ 20.47 Uhr: Die Musik läuft +++

Die Choreographie auf dem Rasen hat gestartet.

Über die Musikboxen der Arena läuft ein Zusammenschnitt der Künstler, die den offiziellen EM-Song spielen. Das sind die deutsche Sängerin Leony, die US-amerikanische Band One Republic und die italienische Band MEDUZA.

Dabei tanzen viele bunt gekleidete Menschen um einen großen EM-Pokal herum.

+++20.42 Uhr: Die Eröffnungs-Zeremonie beginnt +++

Wenige Minuten vor Beginn des Spiels startet die Eröffnungs-Zeremonie der Europameisterschaft. Angefangen wird mit einer bunten Choreographie der Zuschauer, die im gesamten Stadion bunte Pappen hochhalten.

Es ist das gleiche Muster, wie sie im Logo des Turniers zu sehen ist. Gestört wird diese aber von einer eigenen Choreographie der Schotten, die ihre Nationalflagge mit Pappen darstellen.

Auf dem Spielfeld ist bereits eine große weiße Plane aufgezogen. Hier wird gleich die Zeremonie starten.

+++ 20.00 Uhr: Diese 22 Spieler starten! +++

76 Minuten vor dem Anpfiff veröffentlicht der DFB bei X die Startelf für das Duell mit Schottland.

Trainer Julian Nagelsmann verzichtet dabei auf große Überraschungen. Es laufen die gleichen elf Spieler auf, die auch im letzten Testspiel gegen Griechenland begonnen hatten.

Trainer Julian Nagelsmann verzichtet dabei auf große Überraschungen. Es laufen die gleichen elf Spieler auf, die auch im letzten Testspiel gegen Griechenland begonnen hatten.

Somit bleibt Manuel Neuer weiterhin die Nummer Eins. Davor bilden Maximilian Mittelstädt, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und Joshua Kimmich die Abwehrkette. Neben Toni Kroos startet Robert Andrich.

Ilkay Gündogan führt die Mannschaft als Kapitän auf den Rasen, neben ihm wirbeln die beiden Youngstars Florian Wirtz und Jamal Musiala umher. Im Sturm bekommt Kai Havertz den Vorzug gegenüber Niclas Füllkrug.

Zudem veröffentlichte die UEFA die Aufstellung von Schottland, auch dort bleiben Überraschungen aus. Unter anderem steht Liverpool-Star Andrew Robertson in der Startformation.

Aufstellungen:

Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz

Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz Schottland: Gunn - Porteous, Hendry, Tierney - Ralston, Robertson - McGinn, McTominay, McGregor, Christie - Adams

+++ 19.23 Uhr: Deutschland-Bus ist am Stadion +++

Es sind nur noch wenige Stunden bis zum Anpfiff des EM-Eröffnungsspiels, die Stadiontore sind bereits eröffnet. Nun ist auch der deutsche Kader am Stadion in München angekommen, sie kamen mit dem Bus vorgefahren.

Als Erster stieg Manuel Neuer heraus, gefolgt von Sportdirektor Rudi Völler. Als Letzter verließ Toni Kroos den bunt folierten Bus. Anschließend ging es für die 26 Spieler, den Trainer Julian Nagelsmann und alle weiteren Staff-Mitglieder durch die Katakomben hinaus auf das Spielfeld.

Dort wurden sie von einigen tausend Fans begrüßt, die bereits im Stadion sind. Welche elf Spieler dann um 21 Uhr auf dem Platz stehen werden, wird in einer knappen halben Stunde veröffentlicht.

Der Bus der schottischen Gegner war bereits einige Minuten zuvor am Stadion angekommen, auch für sie ging es direkt auf den Rasen.

+++ 18.53 Uhr: UPDATE: Berliner Fanzone wieder frei +++

Die Fanzone am Reichstagsgebäude in Berlin wird in Kürze wieder freigegeben - das bestätigte die Polizei bei X. Zuvor wurde ein Teil des Bereichs gesperrt, weil ein verdächtiger Rucksack im Eingangsbereich an der Scheidemannstraße abgestellt wurde. Wie jetzt festgestellt wurde, ginge keine Gefahr von diesem aus.

Ein Sprengspürhund hatte den verdächtigen Gegenstand untersucht. Dadurch durfte der 220 Meter große Sperrbereich nicht betreten werden, die anwesenden Gäste wurden evakuiert. Ein verdächtiger Mann, der den Rucksack wohl abgestellt hatte, wurde festgenommen.

Beate Ostertag, Sprecherin der Berliner Polizei, hatte zuvor gegenüber der BILD gesagt: „Es wurde sicherheitshalber ein Sperrkreis eingerichtet. Das Gepäckstück wird jetzt untersucht. Es kann auch der Umstand sein, dass es (den Rucksack, Anm. d. Red.) jemand nicht mit in die Fanzone genommen hat, weil die Tasche größer als die zugelassenen DIN A4 ist."

Nun können die Fans wieder zurückkehren. 10.000 Menschen passen in die Fanzone im Reichstagsviertel. Auf die Fanmeile am Brandenburger Tor hatte der Vorfall keinen Einfluss.

Beate Ostertag, Sprecherin der Berliner Polizei, hatte zuvor gegenüber der BILD gesagt: „Es wurde sicherheitshalber ein Sperrkreis eingerichtet. Das Gepäckstück wird jetzt untersucht. Es kann auch der Umstand sein, dass es (den Rucksack, Anm. d. Red.) jemand nicht mit in die Fanzone genommen hat, weil die Tasche größer als die zugelassenen DIN A4 ist.“

Nun können die Fans wieder zurückkehren. 10.000 Menschen passen in die Fanzone im Reichstagsviertel. Auf die Fanmeile am Brandenburger Tor hatte der Vorfall keinen Einfluss.

+++ 18.28 Uhr: Fan-Wahnsinn in München! +++

Um 21 Uhr wird in München das Spiel zwischen Deutschland und Schottland angepfiffen - doch aktuell herrscht in der Innenstadt pures Chaos. Verantwortlich sind dafür vor allem die Gäste aus Schottland, von denen mehrere zehntausende Fußballbegeisterte in der Stadt sind.

Wie schon berichtet, platzte die Fanzone im Olympiapark bereits viele Stunden vor Anpfiff aus allen Nähten, mittlerweile ist sie offiziell geschlossen. Die Fans werden gebeten, nicht mehr in den Olympiapark zu fahren.

Darüber hinaus kann das geplante Public Viewing am Marienplatz nicht stattfinden, weil dieser überfüllt ist. Um die Lage zu beruhigen, hielten sogar zwischendurch keine U- und S-Bahnen mehr an der Haltestelle Marienplatz, sondern fuhren einfach dran vorbei. Zudem durften keine weitere Menschen auf den Platz. Beide Maßnahme wurden aber schon wieder beendet.

+++ 15.58 Uhr: Rangnick warnt DFB-Team +++

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hat die DFB-Elf vor dem EM-Eröffnungsspiel am Abend vor Gegner Schottland gewarnt. „Die Schotten werden alles auf dem Platz lassen“, sagte Rangnick auf einer Pressekonferenz: „Sie haben eine herausragende Quali gespielt mit vielen geschossenen Toren. Deswegen glaube ich auch, dass man sie nicht nur auf Bravehearts und Kampf reduzieren darf.“

Deutschland sei zwar der Favorit, brauche aber ein „Top-Niveau“ für einen Sieg: „Im Vorbeigehen gewinnst du das Spiel nicht“, sagte Rangnick. Der 65-Jährige, der mit Österreich am Montagabend gegen Frankreich ins Turnier startet, wird das Eröffnungsspiel gemeinsam mit seiner Mannschaft verfolgen.

„Fan bin ich nicht“, sagte Rangnick: „Trotzdem bin ich Deutscher und gönne der deutschen Mannschaft einen guten Start.“

+++ 15.37 Uhr: Münchner Fanzone vor Schließung +++

Die Fanzone im Münchner Olympiapark steht aufgrund des Besucherandrangs bereits mehrere Stunden vor dem Anpfiff des EM-Eröffnungsspiels vor der Schließung. „Bitte fahrt nicht mehr in den Olympiapark!“, teilte die Stadt am Nachmittag bei X mit.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Der Marienplatz in der Münchner Innenstadt sei bereits „überfüllt“. Die Stadt bat die Besucher, sich „anderweitig im Stadtgebiet“ zu verteilen und wies darauf hin, dass am Marienplatz kein Public Viewing geplant sei. Wie die Polizei mitteilte, hielten vorrübergehend auch keine U-Bahnen am Marienplatz.

Zehntausende Schotten haben München in eine blaue Partyzone verwandelt. Die trinkfesten Fans spielten Dudelsack am Traditionslokal Donisl, sie feierten im Hofbräuhaus, zogen nachts singend durch die Straßen, laut Polizeiangaben ihrem Ruf entsprechend friedlich. 10.000 Mitglieder der „Tartan Army“ sollen Tickets für das Spiel in der Allianz Arena haben.

+++ 15.06 Uhr: Schweinsteiger nennt EM-Favoriten +++

Wer wird Europameister? Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger drückt natürlich dem DFB-Team die Daumen, doch nach Ansicht des langjährigen Bayern-Stars wird Frankreich das Rennen machen.

Mit dem DFB-Team nahm Schweinsteiger selbst an vier EM-Endrunden teil. Am weitesten ging es bei der EM 2008, als sich Deutschland Spanien im Finale knapp mit 0:1 geschlagen geben musste.

Mit dem DFB-Team nahm Schweinsteiger selbst an vier EM-Endrunden teil. Am weitesten ging es bei der EM 2008, als sich Deutschland Spanien im Finale knapp mit 0:1 geschlagen geben musste.

+++ 14.47 Uhr: Kanzler Scholz verpasst EM-Auftakt +++

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Auftakt seine Unterstützung ausgesprochen. „Der Bundeskanzler drückt der Mannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Auftaktspiel heute Abend gegen Schottland fest die Daumen und hofft auf ein spannendes Spiel mit einem aus deutscher Sicht erfolgreichen Ausgang - und damit auf einen guten Turnierauftakt“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag in Berlin.

Scholz selbst wird am Freitag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) beim ersten Gruppenspiel der Deutschen in München nicht anwesend sein, er weilt beim G7-Gipfel in Italien. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Partie jedoch im Stadion verfolgen.

Wie Büchner mitteilte, werde der Kanzler das zweite Spiel am kommenden Mittwoch gegen Ungarn in Stuttgart sowie das Gruppenfinale am Sonntag darauf gegen die Schweiz in Frankfurt am Main besuchen.

+++ 13.57 Uhr: Trainerlegende Ferguson traut Schottland einiges zu +++

Schottlands Trainerlegende Sir Alex Ferguson (82) traut seinem Heimatland im EM-Auftaktspiel gegen Gastgeber Deutschland eine Überraschung zu. Die schottische Mannschaft sei „jederzeit in der Lage, über sich hinauszuwachsen. Mit diesen fantastischen Fans im Rücken ist uns viel zuzutrauen“, sagte der langjährige Trainer von Manchester United im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

In Schottland sei „eine neue Generation mit interessanten Talenten herangewachsen“. Die Mannschaft habe „Charakter“, sagte Ferguson und verwies auf den 2:0-Heimsieg gegen Spanien im Vorjahr. Schwächen sehe er zwar in der Offensive, ansonsten sei die Mannschaft aber „gut aufgestellt und stabil“.

Im EM-Auftaktspiel am Abend (21.00 Uhr im LIVETICKER) in München erwarte er dennoch, „dass Deutschland mit seinem großen Potenzial sehr selbstbewusst auftreten wird. Der Heimvorteil wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit beflügeln“, sagte Ferguson, der das DFB-Team „zu den heißesten Titelanwärtern“ zählt.

+++ 13.24 Uhr: EM-Entwarnung bei Robert Lewandowski +++

Polens Top-Torjäger wird das Auftaktspiel am Sonntag (15 Uhr) verpassen, aber danach werde er „wahrscheinlich“ zurückkehren. Das kündigte der polnische Nationaltrainer Michal Probierz am Freitag auf einer Pressekonferenz in Hannover an.

Damit wird Lewandowski trotz seines Muskelfaserrisses im Oberschenkel schon im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich am kommenden Freitag in Berlin gegen Österreich wohl auflaufen.

Lewandowski hatte sich die Verletzung am Montag beim 2:1 im Testspiel gegen die Türkei zugezogen, danach stand sogar ein mögliches EM-Aus für den Stürmer des FC Barcelona im Raum.

+++ 11.58 Uhr: Panne bei der Deutschen Bahn! Verkehrschaos droht +++

Zum ungünstigsten Zeitpunkt für alle Fußballfans hat die Deutsche Bahn eine Online-Störung. Auf der Website der Deutschen Bahn konnte man vorrübergehend keine Verbindungen mehr suchen und auch keine Tickets mehr buchen. Eine echte Panne pünktlich zum Start der Europameisterschaft!

So berichteten einige Kunden auf X, dass bereits gebuchte Fahrkarten nicht mehr angezeigt werden. Sie hätten nun Angst vor möglichen Konsequenzen wegen angeblichen Schwarzfahrens.

Auch Fans, die neue Tickets kaufen wollen, waren betroffen. Auf erste entsprechende Anfragen von Kunden im sozialen Netzwerk, die dringend Tickets buchen wollten, reagierte die Deutsche Bahn mit einem ratlosen: „Da kann ich Ihnen leider nicht sagen“.

+++ 11.29 Uhr: DFB-Auswahl älteste Mannschaft bei der EM +++

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit dem ältesten Kader aller Teilnehmer in die Heim-EM. Nach dem kurzfristigen Ausfall des erkrankten Youngsters Aleksandar Pavlovic (20) und der Nachnominierung des Dortmunder Routiniers Emre Can (30) beträgt das Durchschnittsalter des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann 28,5 Jahre.

Ältester Profi im DFB-Aufgebot ist Torhüter Manuel Neuer vom deutschen Rekordmeister Bayern München mit 38 Jahren. Bei den Feldspielern liegt Neuers Teamkollege Thomas Müller mit 34 Jahren ganz vorne.

+++ 10.12 Uhr: Schottischer Minister kontert Faeser +++

Der schottische Außenminister Angus Robertson hat einen Sieg der schottischen Nationalmannschaft im Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft gegen Gastgeber Deutschland vorhergesagt. Der Politiker tippt auf einen 2:1-Sieg der schottischen Elf.

Robertson kontert damit Die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser die zuvor auf genau auf das umgekehrte Ergebnis getippt hatte.

Als Sohn einer deutschen Mutter und eines schottischen Vaters wünscht sich Robertson, dass beide Mannschaften die K.O.-Runde erreichen und er sie möglichst lange anfeuern kann. Das heutige Eröffnungsspiel in München (21.00 Uhr im LIVETICKER) wird Robertson live in der Münchner Allianz Arena verfolgen.

+++ 09.34 Uhr: TV: Wo läuft welches EM-Spiel? +++

Bei der anstehenden Fußball-EM vom 14. Juni bis 14. Juli teilen sich mit MagentaTV, ARD, ZDF und RTL vier Sender die Partien auf.

Wer alle 51 Spiele der EM verfolgen möchte, muss auf MagentaTV zugreifen, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Aber: 46 der 51 Partien werden von ARD, ZDF und RTL auch im Free-TV gezeigt. Nur fünf Begegnungen, darunter ein Achtelfinale, laufen exklusiv bei Magenta. Die erste direkt am Samstag, wenn die deutschen Gruppengegner Ungarn und Schweiz aufeinander treffen.

Auch eine weitere Partie aus der deutschen Gruppe ist exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Am 23. Juni 2024 steht das Spiel zwischen Schottland und Ungarn auf dem Programm. Das dritte Spiel betrifft die Gruppe C am 20. Juni zwischen Slowenien und Serbien in München.

RTL arbeitet während der EM eng mit Magenta zusammen und strahlt zwölf Spiele live aus. ARD und ZDF halten an je 17 Spielen die TV-Rechte. Darunter sind alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, also auch das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München. Die Partie der DFB-Elf gegen Schottland überträgt das ZDF, die ARD hingegen freut sich über das Endspiel einen Monat später in Berlin.

Alle Highlights der 51 Spiele des Turniers sind 15 Minuten nach Abpfiff auf RTL+ abrufbar. Auch die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender haben die Höhepunkte der EM-Spiele im Angebot.

Auch SPORT1 hat sich kurz vor dem Start der Europameisterschaft die Rechte für die Highlight-Clips der Begegnungen gesichert. Dementsprechend können Sie die entscheidenden Szenen aller Begegnungen der UEFA EURO 2024 jeweils schon kurz nach deren Ende auch über die iOS-App von SPORT1 sehen.

+++ 09.12 Uhr: Fan-Umfrage: Wer wird Europameister? +++

Wer wird Europameister und wie weit kommt das deutsche Team? Das Bundesliga Barometer befragte dazu repräsentativ über 5.600 Fußballfans in ganz Deutschland.

Der klare Top-Favorit der Fans ist die französische Nationalmannschaft: Rund 38 Prozent nannten die Auswahl um Star-Stürmer Kylian Mbappe, gefolgt von der DFB-Elf, die ein Viertel aller Stimmen erhielt. Dahinter folgen noch Spanien, England und Italien.

Die Fans erwarten von der Nagelsmann-Elf vor allem ein leidenschaftliches Auftreten und einen kämpferischen Einsatz. Und wie wird sich die deutsche Mannschaft bei der Heim-EM nun schlagen? Die meisten Fans glauben an ein erfolgreiches Turnier. Viertelfinale, Halbfinale und Europameister erhielten jeweils ein Viertel der Stimmen. Für ein Ausscheiden in der Vorrunde stimmten dagegen nur 7 Prozent.

+++ 08.45 Uhr: DFB-Fahrplan bis zum Anpfiff +++

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Abend (21.00 Uhr) das EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland. Der Zeitplan von Bundestrainer Julian Nagelsmann bis zum Anpfiff in der Fußball Arena München steht: