Alle Infos zur Fußball-EM 2024 in Deutschland im Ticker: Ex-Bayern-Star überrascht mit kurioser Nachnominierung

von SPORT1 13.06.2024 • 14:50 Uhr Im EM-Ticker von SPORT1 erhalten Sie alle Informationen zum Start der EM 2024 sowie zu allen 24 EM-Teilnehmern.

Die EM 2024 vom 14. Juni bis 14. Juli ist das Fußball-Highlight des Jahres. Der ehemalige Bayern-Youngster Joshua Zirkzee darf sich doch über ein EM-Ticket freuen.

{ "placeholderType": "MREC" }

SPORT1 hat alle Infos zur EM.

Die Top-Themen:

Ex-Bayern-Star mit kurioser Nachnominierung (14.50 Uhr)

Polen hofft auf Einsatz von Swiderski (12.49 Uhr)

England-Boss warnt Fans (10.29 Uhr)

{ "placeholderType": "MREC" }

Donnerstag, 13. Juni

+++ 14.50 Uhr: Zirkzee veröffentlicht kuriose Nachnominierung +++

Joshua Zirkzee hat in seiner Instagram-Story ein Kuriosum veröffentlicht. Eigentlich war der 23-jährige Stürmer nicht in den EM-Kader der Niederlande berufen, aufgrund einiger Verletzungen im Team aber von Bondscoach Ronald Koeman nachnominiert worden - dabei befand sich der einstige Bayern-Stürmer schon im Urlaub.

Und das nicht irgendwo, sondern im Disney Land! So postete der Angreifer des FC Bologna am frühen Donnerstagmorgen eine Instagram-Story, die ihn in einem Facetime-Anruf zeigt. Dazu schrieb er: „Wenn du den Anruf bekommst, Disney für die EM zu verlassen.“

Joshua Zirkzee im Disney Land

Zirkzee selbst strahlte über das ganze Gesicht - und machte sich umgehend auf den Weg nach Deutschland. Das Auftaktspiel der Niederlande findet am Sonntag um 15 Uhr gegen Polen statt.

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ 12.49 Uhr: Polen hofft auf Einsatz von Swiderski +++

Polen kann nach dem Ausfall von Starspieler Robert Lewandowski beim EM-Start womöglich auf dessen angeschlagenen Sturmpartner Karol Swiderski zählen.

„Ich hoffe, dass ich gegen die Niederlande spielen kann“, sagte Swiderski auf einer Pressekonferenz: „Alles hängt vom medizinischen Personal ab - wir arbeiten, wir kämpfen. Alles heilt gut, am Mittwoch bin ich auf den Platz gegangen, bin ein bisschen gelaufen, habe ein paar Übungen gemacht.“

+++ 10.29 Uhr: England-Boss warnt Fans +++

Hunderttausende Fans machen sich in diesen Tagen aus England auf den Weg nach Deutschland zur Europameisterschaft. Aus diesem Anlass gab ihnen Mark Bullingham, Geschäftsführer des englischen Fußballverbandes, eine Warnung mit auf den Weg.

Sie sollen „ihr Land ehrenvoll repräsentieren“, forderte er die Anhänger der „Three Lions“ bei einem Besuch des englischen Team-Quartiers in Blankenhein auf.

Ihr Auftaktspiel in Gruppe C bestreiten die Engländer am Sonntag in Gelsenkirchen gegen Serbien (ab 21 Uhr im LIVETICKER), die Partie wurde als „Hochsicherheitssiel“ eingestuft. Im Stadion wird nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt, da die Behörden aufgrund von Gewalttätigkeiten unter englischen Fans in der Vergangenheit und einer Gruppe von rund 500 serbischen Hooligans alarmiert sind.

Auch bei der WM 2006, dem letzten großen Turnier auf deutschem Boden, fielen die englischen Fans nicht nur positiv auf. Es gab Hunderte von Festnahmen rund um die Spiele Englands.

+++ 07.47 Uhr: Innenministerin glaubt an deutschen Triumph +++

Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist überzeugt von einem Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der anstehenden Heim-EM, die diesen Freitag beginnt. „Deutschland gegen Frankreich und das Ergebnis wird 2:1 sein.“, so ihr Finaltipp, die Partien der deutschen Auswahl will sie live im Stadion mitverfolgen.

Faeser hob auch noch einmal erneut die Sicherheitsrisiken durch islamistische Anschläge, gewalttätige Hooligans und Cyberangriffe hervor. „Wir haben abstrakt eine hohe Gefährdung“, sagte die Ministerin: „Konkrete Anlässe gibt es bislang nicht.“

+++ 05.34 Uhr: Schottischer Fan läuft von Glasgow nach München +++

Schon bevor am Freitagabend im EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland der Ball rollt, ist eines klar: Alle eingesetzten Spieler zusammen werden nicht so viele Meter abspulen wie der Schotte Craig Ferguson. Der 20-Jährige lief die rund 1600 Kilometer lange Strecke von Glasgow nach München in 41 Tagen, stilecht gekleidet im Schottenrock.

Er möchte damit auch auf ein wichtiges Thema hinweisen: die mentale Gesundheit von Männern. „Darüber wird nicht genug gesprochen“, sagte Ferguson im Gespräch mit dem SID: „Der Lauf zur Fußball-EM bietet eine gute Plattform zu zeigen, dass es nicht unmännlich ist unter Ängsten zu leiden, über negative Gefühle zu sprechen und dass Suizid nicht der einzige Ausweg ist.“

 +44 EM 2024: Alle EM-Trikots im Überblick