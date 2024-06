Dänen "brandgefährlich" - doch Völler ist optimistisch

Rudi Völler glaubt fest an den Viertelfinal-Einzug der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM. Dänemark sei „ein brandgefährlicher Gegner, das wissen wir“, betonte der DFB-Sportdirektor vor dem Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) in Dortmund, aber: „Nichtsdestotrotz haben wir auf jeden Fall die Zuversicht nach den drei Vorrundenspielen, in die nächste Runde einzuziehen. Wir sind gewappnet!“