DFB-Team: Nagelsmann kann Top-Elf aufbieten

Julian Nagelsmann kann auch im letzten Gruppenspiel bei der Heim-EM seine bestmögliche Elf aufbieten. Der Bundestrainer hatte beim Abschlusstraining für das Duell mit der Schweiz am Sonntag (21.00 Uhr) in Frankfurt alle seine 26 Nationalspieler fit zur Verfügung.

Dennoch muss Nagelsmann mit Blick auf das Achtelfinale abwägen, ob er derselben Startformation vertraut wie beim 5:1 zum Start gegen Schottland und beim 2:0 gegen Ungarn: Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstädt und Robert Andrich sind vorbelastet und wären bei einer weiteren Gelben Karte in der ersten K.o.-Runde gesperrt.

Ein Unentschieden würde der DFB-Auswahl für Platz eins in der Gruppe A reichen.

Nach dem Training und dem Mittagessen in ihrem Herzogenauracher Base Camp steht die gut zweistündige Busfahrt in die Mainmetropole auf dem Programm. Dort geben Nagelsmann und Tah am Abend (17.45 Uhr) im Stadion eine Pressekonferenz.