Dias schwärmt von Ronaldo: "Wir folgen ihm bis zum Ende"

Den Anfang macht der Mitfavorit am Dienstag gegen Tschechien (21.00 Uhr). Für Ronaldo, Europameister von 2016, beginnt in Leipzig seine sechste EM, für Dias ein Abenteuer an der Seite eines Idols. „Vor allem möchte ich sagen, dass es eine Freude ist, ihn bei uns zu haben“, sagte der 27-Jährige: „Mehr als alle kleinen und großen Dinge zeigt seine bloße Anwesenheit in diesem Moment seiner Karriere, dass er gewinnen will.“