Emotionaler Iordanescu: Eine Generation "ohne Grenzen"

Doch bei aller Euphorie dachte Rumäniens Coach schnell auch an das zweite Gruppenspiel am Samstag in Köln gegen Belgien. Es sei seine Aufgabe, "dass wir auf dem Boden bleiben. Wir müssen auf diesem Weg konzentriert weitermachen. Das Spiel wird sehr schwierig gegen ein Team, das den Titel gewinnen will. Wir machen einen Schritt nach dem anderen", betonte Iordanescu und ergänzte: "Wir werden jetzt nicht feiern."