fenster.com EM-Doppelpass mit Sforza, Schnoor, Knop, Draxler und Effenberg LIVE im TV und Stream

Deutschlands bekanntester Fußballtalk präsentiert sich kurz nach dem Start der Heim-EM 2024 und für die gesamte Turnier-Dauer in leicht verändertem Gewand. Im Zeichen der #EUROphorie präsentiert sich der „Der fenster.com EM-Doppelpass“ den Fans.

Wieder live aus dem Hilton Hotel am Münchener Flughafen werden Moderator Florian König und Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt am Sonntag, 23. Juni, ab 11.00 Uhr gemeinsam mit spannenden Talkgästen weiter das EM-Fieber in Fußball-Deutschland schüren.