Fußball-EM: Tourismus-Experten ziehen positives Zwischenfazit

Tourismus-Experten der Gastgeberstädte ziehen ein positives Zwischenfazit zur EM in Deutschland. „Die Stimmung ist bisher großartig, die Innenstadt ist voll, und die Fans feiern bisher ausgelassen, aber friedlich“, sagte Melina Kosar aus dem Stadtmarketing der Stadt Dortmund in einer Befragung des Deutschen Tourismusverbandes. In Dortmund werden an Spieltagen weiterhin rund 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, sagte sie.