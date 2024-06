Gündogan bittet Fans um Unterstützung

Kapitän Ilkay Gündogan hat die Fans am Tag des EM-Eröffnungsspiels um Unterstützung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gebeten. "Wir müssen klar sagen: Die ein oder andere Mannschaft ist etwas gefestigter, eingespielter als wir. Mit der fantastischen Unterstützung unserer Fans können wir es aber weit schaffen", schrieb der 33-Jährige in einem offenen Brief in der Bild-Zeitung.

Vor dem Auftaktspiel am Abend (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München gegen Schottland gab Gündogan den EM-Triumph als Ziel aus. "Aber selbst wenn am Ende nicht der Titel steht, kann es ein gutes Turnier werden", so Gündogan. Auch 2006 habe man in Deutschland ein Sommermärchen gefeiert, obwohl es am Ende "nur" Platz drei wurde.