EM: Italien mit Personalsorgen vor Achtelfinale

Italiens Fußball-Nationalmannschaft plagen vor dem EM-Achtelfinale gegen die Schweiz am Samstag (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) einige Personalsorgen in der Defensive. Außenspieler Federico Dimarco werde ausfallen, bestätigte Trainer Luciano Spalletti am Freitagabend in Berlin. Zudem stehe hinter dem Einsatz des Innenverteidigers Alessandro Bastoni ein Fragezeichen.