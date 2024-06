Kein Zweifel an Ronaldo: "Er ist unser Torjäger"

Portugals Trainer Roberto Martinez setzt im EM-Auftaktspiel auf die Mischung aus „Erfahrung und Jugend“. Zweifel an seinem Weltstar Cristiano Ronaldo (39) lässt der Spanier nicht zu. Der Stürmer sei „in der Nationalmannschaft, weil er es verdient, nicht, weil er einen großen Namen trägt“, betonte Martinez vor dem Spiel am Dienstag gegen Tschechien (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Leipzig.