Kritik an Mbappe: Simon will nicht über Politik reden

Spaniens Torhüter Unai Simon hat die politischen Äußerungen von Superstar Kylian Mbappé vor den Parlamentswahlen in Frankreich beanstandet. „Kylian ist ein Spieler, der viel Einfluss in der Welt, in der Gesellschaft hat“, sagte Simon am Montag: „Aber letztendlich ist es ein politisches Thema. Ich denke, wir haben manchmal die Tendenz, uns zu sehr zu bestimmten Themen zu äußern, obwohl ich nicht weiß, ob wir das tun sollten oder nicht, ich weiß nicht, ob wir diese Dinge tun sollten.“